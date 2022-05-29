Son seçim anket yayımlandı: 8 sorudan Erdoğan'a 8 kötü haber
Araştırmaya katılanlara “Geçmiş yıllardaki bayramlarla kıyasladığınızda bu bayramda ekonomik anlamda hayatınızda bir değişim oldu mu?” sorusu yöneltildi. Vatandaşın yüzde 58’i “Her şey ateş pahası geçmiş bayramlarda aldıklarımızı alamadık” derken, vatandaşın yüzde 22’si “fiyatlar çok pahalı ama bir şekilde idare ettik” yanıtını verdi. Geçmiş bayramlarla bu bayramın çok farklı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 11 oldu.
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