Son seçim anket yayımlandı: 8 sorudan Erdoğan'a 8 kötü haber

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 16:49
<p>Araştırma; Türkiye seçmen sayısının, 57 milyon seçmenin on binde biri 5750 kişi ile Türkiye’nin 30 u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere 63 ilini kapsadı.</p>

Araştırma; Türkiye seçmen sayısının, 57 milyon seçmenin on binde biri 5750 kişi ile Türkiye’nin 30 u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere 63 ilini kapsadı.

<p>MAK Araştırma'nın mayıs ayı araştırmasını yayımladı. </p>

MAK Araştırma'nın mayıs ayı araştırmasını yayımladı. 

<p>5-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada seçmenler '24 Haziran seçimlerinde oyunuzu hangi partiye verdiniz?' sorusuna yüzde 36 AKP derken; CHP diyenlerin yüzdesi yüzde 20.</p>

5-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada seçmenler '24 Haziran seçimlerinde oyunuzu hangi partiye verdiniz?' sorusuna yüzde 36 AKP derken; CHP diyenlerin yüzdesi yüzde 20.

<p>'Yarın genel seçim olsa (milletvekilliği seçimi) oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' sorusuna seçmenler yüzde 28.3 AKP dedi. Yine AKP'nin yüzde 30'un altına düştüğü görülürken CHP diyen seçmen sayısı 27.1 oldu. İYİ Parti 16.1 oy oranı yakalarken MHP'nin oy oranı 6.6 olarak aktarıldı.</p>

'Yarın genel seçim olsa (milletvekilliği seçimi) oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' sorusuna seçmenler yüzde 28.3 AKP dedi. Yine AKP'nin yüzde 30'un altına düştüğü görülürken CHP diyen seçmen sayısı 27.1 oldu. İYİ Parti 16.1 oy oranı yakalarken MHP'nin oy oranı 6.6 olarak aktarıldı.

<p>'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?' sorusuna ise yüzde 27.1'lik kesim AKP derken yüzde 30'un altına düşmesi dikkat çekti. Yüzde 25.8 CHP derken MHP diyenlerin oranı 6.4'te kaldı.</p>

'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye vereceksiniz?' sorusuna ise yüzde 27.1'lik kesim AKP derken yüzde 30'un altına düşmesi dikkat çekti. Yüzde 25.8 CHP derken MHP diyenlerin oranı 6.4'te kaldı.

<p>Araştırmaya katılanlara “Geçmiş yıllardaki bayramlarla kıyasladığınızda bu bayramda ekonomik anlamda hayatınızda bir değişim oldu mu?” sorusu yöneltildi. Vatandaşın yüzde 58’i “Her şey ateş pahası geçmiş bayramlarda aldıklarımızı alamadık” derken, vatandaşın yüzde 22’si “fiyatlar çok pahalı ama bir şekilde idare ettik” yanıtını verdi. Geçmiş bayramlarla bu bayramın çok farklı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 11 oldu.</p>

Araştırmaya katılanlara “Geçmiş yıllardaki bayramlarla kıyasladığınızda bu bayramda ekonomik anlamda hayatınızda bir değişim oldu mu?” sorusu yöneltildi. Vatandaşın yüzde 58’i “Her şey ateş pahası geçmiş bayramlarda aldıklarımızı alamadık” derken, vatandaşın yüzde 22’si “fiyatlar çok pahalı ama bir şekilde idare ettik” yanıtını verdi. Geçmiş bayramlarla bu bayramın çok farklı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 11 oldu.

<p>Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı bulanların sayısı yüzde 4 iken başarılı bulmayanların oranı ise yüzde 81 oldu.</p>

Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı bulanların sayısı yüzde 4 iken başarılı bulmayanların oranı ise yüzde 81 oldu.

<p>Ekonomik sorunları kim çözer sorusunda ise, yüzde 33 “Erdoğan ve ekibi” dedi. Muhalefetin sorunları çözeceğini düşünenlerin oranı yüzde 41 olurken, yüzde 10 ikisinin de çözemeyeceği görüşünde.</p>

Ekonomik sorunları kim çözer sorusunda ise, yüzde 33 “Erdoğan ve ekibi” dedi. Muhalefetin sorunları çözeceğini düşünenlerin oranı yüzde 41 olurken, yüzde 10 ikisinin de çözemeyeceği görüşünde.

<p>Ülkenin temel sorunlarını çözme konusunda iktidarı güvenilir bulmayanların oranı yüzde 33 iken kısmen güvenilir diyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu.</p>

Ülkenin temel sorunlarını çözme konusunda iktidarı güvenilir bulmayanların oranı yüzde 33 iken kısmen güvenilir diyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu.

<p>Ülkenin temel sorunlarını çözme konusunda muhalefete güvenenlerin oranı yüzde 39 olurken güvenilmez diyenlerin oranı ise yüzde 36 olarak açıklandı.</p>

Ülkenin temel sorunlarını çözme konusunda muhalefete güvenenlerin oranı yüzde 39 olurken güvenilmez diyenlerin oranı ise yüzde 36 olarak açıklandı.

<p>'Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olması halinde Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur?' sorusu üzerine yüzde 46 oy vermem dedi.</p>

'Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olması halinde Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur?' sorusu üzerine yüzde 46 oy vermem dedi.

<p>Seçmenler ülkenin en büyük sorununu ise hayat pahalılığı dedi. </p>

Seçmenler ülkenin en büyük sorununu ise hayat pahalılığı dedi. 

<p>'Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz?' sorusuna seçmenler yüzde 43'ü Millet İttifakı derken yüzde 36'lık kesim Cumhur İttifakı dedi.</p>

'Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz?' sorusuna seçmenler yüzde 43'ü Millet İttifakı derken yüzde 36'lık kesim Cumhur İttifakı dedi.

<p>TÜİK'in açıkladığı 'enflasyon' rakamlarını doğru bulmayanları oranı yüzde 61, doğru olduğunu düşünüyorum diyenlerin oranı ise yüzde 14.</p>

TÜİK'in açıkladığı 'enflasyon' rakamlarını doğru bulmayanları oranı yüzde 61, doğru olduğunu düşünüyorum diyenlerin oranı ise yüzde 14.

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