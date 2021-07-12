<p>MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, son seçim araştırması sonuçlarını paylaştı.</p>
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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, son seçim araştırması sonuçlarını paylaştı.

<p>MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabı üzerinden, 'Türkiye'nin Nabzı Haziran 2021' dönemi anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, seçmenini en çok kaybeden partinin MHP olduğu ortaya konuldu.</p>
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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabı üzerinden, 'Türkiye'nin Nabzı Haziran 2021' dönemi anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, seçmenini en çok kaybeden partinin MHP olduğu ortaya konuldu.

<p><strong>"Bu pazar seçim olsa önceki seçimde oy verdiğiniz partiye tekrar oy verir misiniz?"</strong> sorusuna yanıt veren, MHP seçmenin yüzde 51.6'sı bir dahaki seçimde başka bir partiye oy vereceğini söyledi. MHP'yi sırasıyla Saadet Partisi, CHP, AKP ve İYİ Parti ve HDP takip etti.&nbsp;</p>
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"Bu pazar seçim olsa önceki seçimde oy verdiğiniz partiye tekrar oy verir misiniz?" sorusuna yanıt veren, MHP seçmenin yüzde 51.6'sı bir dahaki seçimde başka bir partiye oy vereceğini söyledi. MHP'yi sırasıyla Saadet Partisi, CHP, AKP ve İYİ Parti ve HDP takip etti. 

<p><strong>SEÇMENİN YÜZDE 15,8'NİN FİKRİ DEĞİŞTİ</strong></p><p>Ankete göre, seçmenin yüzde 68.9'u bu pazar bir milletvekili seçimi olsa daha önce oy verdiği partiye oy vereceğini söylerken, yüzde 15.8 ise başka bir partiye oy vereceğini dile getirdi. Araştırmada kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 8,3, "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu.</p>
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SEÇMENİN YÜZDE 15,8'NİN FİKRİ DEĞİŞTİ

Ankete göre, seçmenin yüzde 68.9'u bu pazar bir milletvekili seçimi olsa daha önce oy verdiği partiye oy vereceğini söylerken, yüzde 15.8 ise başka bir partiye oy vereceğini dile getirdi. Araştırmada kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 8,3, "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu.

<p><strong>DÜŞÜŞ SÜRÜYOR</strong></p><p><strong>"Oy verdiğiniz siyasi partiden memnun musunuz?"</strong> sorusuna yanıt veren katılımcıların oranı Aralık 2019'da yüzde 76,7 oranındayken, son ankette yüzde 56,2'ye geriledi.</p>
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DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

"Oy verdiğiniz siyasi partiden memnun musunuz?" sorusuna yanıt veren katılımcıların oranı Aralık 2019'da yüzde 76,7 oranındayken, son ankette yüzde 56,2'ye geriledi.

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