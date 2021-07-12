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SEÇMENİN YÜZDE 15,8'NİN FİKRİ DEĞİŞTİ

Ankete göre, seçmenin yüzde 68.9'u bu pazar bir milletvekili seçimi olsa daha önce oy verdiği partiye oy vereceğini söylerken, yüzde 15.8 ise başka bir partiye oy vereceğini dile getirdi. Araştırmada kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 8,3, "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu.