MHP'li Karacasu Belediye Başkanı istifa ettiğini duyurdu
MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "sağlık sorunları" nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Aydın'ın Karacasu ilçesinin MHP'li belediye başkanı Zeki İnal, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Karacasu, sosyal medya üzerinden duyurduğu istifasının gerekçesi olarak "sağlık sorunları"nı gösterdi.
İnal'ın açıklaması şöyle:
"Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile birlikte aldığımız karar sonucu teveccühünüz ile geldiğim Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi ailemin ve Genel Başkanımız Türkmen Beyi Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ’nin her daim emrinde olacağım. Saygılarımla..."
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