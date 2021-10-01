Stefan Kuntz'dan 6 isme kesik!

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2021 Cuma, 19:26
<p>A milli takımın yeni patronu Kuntz Norveç ve Letonya maçlarında kullanacağı isimleri açıkladı.&nbsp;</p>

A milli takımın yeni patronu Kuntz Norveç ve Letonya maçlarında kullanacağı isimleri açıkladı. 

<p>Kuntz'un tercih ettiği kadro şöyle:&nbsp;&nbsp;</p>

Kuntz'un tercih ettiği kadro şöyle:  

<p><strong>Kaleci:</strong>&nbsp;Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır</p><p><strong>Defans:</strong>&nbsp;Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz</p><p><strong>Orta saha:</strong>&nbsp;Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı</p><p><strong>Forvet:</strong>&nbsp;Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun</p>

Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı

Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Serdar Dursun

<p>Alman çalıştırıcının bazı isimlere kesik attığı da görüldü. Kuntz, Eylül ayında Şenol Güneş'in çağırdığı 6 ismi kadroya davet etmedi. İşte o isimler:&nbsp;</p>

Alman çalıştırıcının bazı isimlere kesik attığı da görüldü. Kuntz, Eylül ayında Şenol Güneş'in çağırdığı 6 ismi kadroya davet etmedi. İşte o isimler: 

<p>Abdülkerim Bardakçı</p>

Abdülkerim Bardakçı

<p>Efecan Karaca</p>

Efecan Karaca

<p>Mert Günok</p>

Mert Günok

<p>Halil Dervişoğlu</p>

Halil Dervişoğlu

<p>Alpaslan Öztürk&nbsp;</p>

Alpaslan Öztürk 

<p>Okay Yokuşlu&nbsp;</p>

Okay Yokuşlu 

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