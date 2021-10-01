Beşiktaş'tan Sivasspor'a cevap

01 Ekim 2021 Cuma, 18:11

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Anadolumuzun güzide temsilcilerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü tarafından bugün yapılan açıklama üzerine tarafımızca kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Hollanda’da basın mensuplarıyla yapmış olduğu sohbet toplantısında, Demir Grup Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ifade edilenlerin aksine sezon başından beri Futbol A Takımımızın, hatta Süper Lig’de mücadele eden diğer rakiplerimizin de hatalı hakem kararları nedeniyle yaşanan mağduriyetleri dile getirmiş ve bu konuyla ilgili olarak Süper Lig’e verilecek milli maç arasında detaylı değerlendirmelerde bulunacağını belirtmiştir.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu açıklamalarında, ne yarınki rakibimiz Demir Grup Sivasspor Kulübü’nün ne de ilgili maçta görev yapacak hakemlerin ismi hiçbir şekilde geçmemiştir.

Hal böyle iken; Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin beyanlarının, Demir Grup Sivasspor maçımızda görev yapacak hakemleri baskı altına alma amaçlı yapılmış gibi ifade edilmesi gerçekle hiçbir şekilde örtüşmemektedir.

Kulübümüzün, Futbol A Takımımızın maçlarında görev yapacak hakemleri baskı altına almak gibi bir düşüncesi söz konusu dahi olamaz. Beşiktaş JK olarak; başta futbolcularımız olmak üzere diğer takımların futbolcularının da alın terlerinin karşılığını adil yönetimler sonucunda alması taraftarıyız.

Saygılarımızla"

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir gazeteye yaptığı açıklamada “Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim.” ifadelerini kullanmış, Sivasspor'da buna karşılık bir açıklama yayınlamıştı. Sivasspor'un açıklaması şöyle:

"Çok sevdiğimiz, bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi’nin Fanatik Gazetesi’ne verdiği özel demeçte, “Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim.” açıklaması tarafımızca; hakemleri iyi niyetle uyarmaktan ziyade, onların baskı altına alınmasına sebep olacak bir açıklama olarak yorumlanmış ve bizi rahatsız etmiştir.

Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez, aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasına saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin.

Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dışı etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz."