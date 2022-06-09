Sultangazi'de 5 liralık halı izdihamı

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 13:21
<p>Sultangazi'de bir alışveriş mağazası 5. yılına özel 5 TL'ye halı satışı yapınca izdiham çıktı</p>

Sultangazi'de bir alışveriş mağazası 5. yılına özel 5 TL'ye halı satışı yapınca izdiham çıktı

<p>Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde bir alışveriş mağazası 5. yılına özel bazı ürünlerde indirim yaptı. İndirimlerin yanında da 5 TL'ye halı da satacağına duyurdu.</p>

Sultangazi 1. Cebeci Caddesi'nde bir alışveriş mağazası 5. yılına özel bazı ürünlerde indirim yaptı. İndirimlerin yanında da 5 TL'ye halı da satacağına duyurdu.

<p>Çok sayıda kişi sabah erken saatlerden itibaren mağaza önünde sıraya girdi. Saat 10.30 civarında mağaza kapılarını açtı, içeriye bir kısım bekleyen alınırken zamaan zaman izdiham yaşandı. </p>

Çok sayıda kişi sabah erken saatlerden itibaren mağaza önünde sıraya girdi. Saat 10.30 civarında mağaza kapılarını açtı, içeriye bir kısım bekleyen alınırken zamaan zaman izdiham yaşandı. 

<p>İçeride 5 TL'ye satılan halılar bitince, mağaza sahipleri mağazanın önüne halı dolu minibüs getirdi. </p>

İçeride 5 TL'ye satılan halılar bitince, mağaza sahipleri mağazanın önüne halı dolu minibüs getirdi. 

<p>Satış minibüsün önünde gerçekleşti halı almak isteyenler arasında izdiham yaşandı. Halıların bitmesiyle kalabalık dağıldı.  </p>

Satış minibüsün önünde gerçekleşti halı almak isteyenler arasında izdiham yaşandı. Halıların bitmesiyle kalabalık dağıldı.  

<p>Alışveriş mağazası yetkilisi Ercan Yücekaya <strong>"Bu kampanyaları genelde yapıyoruz. Şu an indirimde çok şey var. Halımız 5 TL yetişen alıyo</strong>r" dedi.</p>

Alışveriş mağazası yetkilisi Ercan Yücekaya "Bu kampanyaları genelde yapıyoruz. Şu an indirimde çok şey var. Halımız 5 TL yetişen alıyor" dedi.

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