1 TL’lik döner izdihamı
Samsun’da açılışa özel et dönerin fiyatını 1 TL yapan restoranda izdiham oluştu. Yurttaşlar 1 TL’ye döner almak için 300 metrelik kuyruk oluşturdu.
Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyete geçen bir restoran açılışa özel 20 TL değerindeki et dönerin fiyatını 1 TL yaptı. Kampanyayı duyan yurttaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı.
Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi yurttaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.
"AYDA 2 SEFER BU ŞEKİLDE KAMPAYALAR YAPMAYI PLANLIYORUZ"
100 kilonun üzerinde dönerin satıldığı ve yurttaşların et döner almak için sıraya girdiği restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer, “Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak. Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz. Ayda 2 sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz” dedi.
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