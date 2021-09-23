Süper Lig'de dört büyükler arasında tek kazanan Fenerbahçe oldu

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 22:05
<p>Süper Lig'in 6. haftasında son karşılaşma 20.00'de Fenerbahçe ile GZT Giresunspor arasında oynandı.</p>

Süper Lig'in 6. haftasında son karşılaşma 20.00'de Fenerbahçe ile GZT Giresunspor arasında oynandı.

<p>Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta sarı lacivertliler, 2-1 galip gelerek haftanın kazananı oldu.</p>

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta sarı lacivertliler, 2-1 galip gelerek haftanın kazananı oldu.

<p>Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı karlı kapattı.</p>

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı karlı kapattı.

<p>Evinde Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş, 3-0 önde olduğu karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu skorla 14 puana yükselerek liderliği korudu.</p>

Evinde Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş, 3-0 önde olduğu karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu skorla 14 puana yükselerek liderliği korudu.

<p>Kayserispor deplasmanına giden Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Üst üste alınan puan kayıplarının ardından Kayseri'de de gülemeyen sarı-kırmızılılar 8 puanla 11. sırada kaldı.</p>

Kayserispor deplasmanına giden Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı. Üst üste alınan puan kayıplarının ardından Kayseri'de de gülemeyen sarı-kırmızılılar 8 puanla 11. sırada kaldı.

<p>Bugün 17.00'de İttifak Holding Konyaspor ile mücadele eden Trabzonspor ise 2-1 gerideyken beraberliği yakaladı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer bu skorla, en uzun yenilmemezlik serisi rekorunu kırdılar. (21 maç)</p>

Bugün 17.00'de İttifak Holding Konyaspor ile mücadele eden Trabzonspor ise 2-1 gerideyken beraberliği yakaladı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer bu skorla, en uzun yenilmemezlik serisi rekorunu kırdılar. (21 maç)

<p>Fenerbahçe ise, Süper Lig'in yeni takımlarından GZT Giresunspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti. Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in golleriyle 3 puanı alan sarı-lacivertliler, iki maçlık kazanamama hasretine son verdi. Giresunspor ise bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.&nbsp;</p>

Fenerbahçe ise, Süper Lig'in yeni takımlarından GZT Giresunspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti. Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in golleriyle 3 puanı alan sarı-lacivertliler, iki maçlık kazanamama hasretine son verdi. Giresunspor ise bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. 

<p>Kanarya, puanını 13 yaparak 4.sıraya yerleşti.</p>

Kanarya, puanını 13 yaparak 4.sıraya yerleşti.

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