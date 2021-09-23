Süper Lig'de dört büyükler arasında tek kazanan Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe ise, Süper Lig'in yeni takımlarından GZT Giresunspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti. Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in golleriyle 3 puanı alan sarı-lacivertliler, iki maçlık kazanamama hasretine son verdi. Giresunspor ise bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.