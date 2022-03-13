Tarkan, Ara Güler'i 'Gerçek mi bu?' sözleriyle andı
Albüm fotoğraflarını paylaşan Tarkan, gönderisine şu notu düştü:
"Madem bugün Ahde Vefa'nın 6'ncı yıl dönümü, o zaman hiç görmediğiniz bu çok özel fotoğrafı paylaşmak anlamlı olur diye düşündüm.
Neden özel?' derseniz, bu fotoğraf sevgili Ara Güler'in çektiği bir fotoğraftır.
Çekim günü beni kırmayıp sete uğradı, bana ve tüm çalışma arkadaşlarıma unutulmaz anlar yaşattı. Gelmişken de bir kaç kare fotoğrafımı çekti.
Hâlâ o anki heyecanımı unutmam.
İçimden, 'Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?' dediğimi hatırlıyorum
Ne büyük onurdu benim için.
Nurlar, ışıklar içinde uyu Ara Ağabey..."
İstanbul'un Şişli ilçesinde özel bir hastanede konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavi gören foto muhabiri, gazeteci ve yazar Ara Güler'in kalbi 17 Ekim 2018'de iki kez durmuş ve doktorların müdahalesi sonrası yeniden çalıştırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05’te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen 23.20'de hayatını kaybetmişti.
Güler, Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisidir.
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