Tarkan, Ara Güler'i 'Gerçek mi bu?' sözleriyle andı

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 00:00
Tarkan, Ara Güler'i 'Gerçek mi bu?' sözleriyle andı

Tarkan, Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan 'Ahde Vefa' adlı albümünün 6'ncı yıl dönümünü Ara Güler'in çektiği fotoğrafla kutladı.

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda "Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?" sözlerini kullandı.

Tarkan, Ara Güler'i 'Gerçek mi bu?' sözleriyle andı

Albüm fotoğraflarını paylaşan Tarkan, gönderisine şu notu düştü:

"Madem bugün Ahde Vefa'nın 6'ncı yıl dönümü, o zaman hiç görmediğiniz bu çok özel fotoğrafı paylaşmak anlamlı olur diye düşündüm.

Neden özel?' derseniz, bu fotoğraf sevgili Ara Güler'in çektiği bir fotoğraftır.

Çekim günü beni kırmayıp sete uğradı, bana ve tüm çalışma arkadaşlarıma unutulmaz anlar yaşattı. Gelmişken de bir kaç kare fotoğrafımı çekti.

Hâlâ o anki heyecanımı unutmam.

İçimden, 'Vay be, Ara Güler fotoğraflarımı çekiyor. Gerçek mi bu?' dediğimi hatırlıyorum

Ne büyük onurdu benim için.

Nurlar, ışıklar içinde uyu Ara Ağabey..."

Tarkan, Ara Güler'i 'Gerçek mi bu?' sözleriyle andı

İstanbul'un Şişli ilçesinde özel bir hastanede konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavi gören foto muhabiri, gazeteci ve yazar Ara Güler'in kalbi 17 Ekim 2018'de iki kez durmuş ve doktorların müdahalesi sonrası yeniden çalıştırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05’te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen 23.20'de hayatını kaybetmişti.

Güler, Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisidir.

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