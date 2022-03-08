Tarkan, 8 Mart'ı Atatürk’ün sözüyle kutladı

Ünlü sanatçı Tarkan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü unutmadı. Son olarak 'Geççek' şarkısını dinleyicilerle buluşturan ünlü isim, #8Mart etiketiyle yaptığı paylaşıma Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü ekledi. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 14:48
Tarkan, 8 Mart'ı Atatürk’ün sözüyle kutladı
Abone Ol google-news

Dünya Emekçi Kadınlar Günü, her 8 Mart'ta dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Türkiye ise kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin ağır tablosu altında bir 8 Mart'ı daha yaşıyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü, 217 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. 2022 yılının sadece ilk 2 ayında ise 49 kadın erkekler tarafından hayattan koparıldı.

TARKAN'DAN 'ATATÜRK'LÜ 8 MART MESAJI

Ünlüler de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sosyal medya hesaplarından 8 Mart paylaşımları yaparak çeşitli noktalara dikkat çekti. Pek çok isim toplumda kadınlara yönelik var olan ayrımcılığa, şiddete ve baskıya vurgu yaptı.

Bu isimlerden biri de; sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılardan biri olan ve toplumsal olaylara sessiz kalmamasıyla bilinen Tarkan oldu. Ünlü sanatçı, 8 Mart'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle kutladı.

Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler