Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı iki haftadır YouTube Trend Müzikler listesinde 1 numara
Tarkan'ın 17 Şubat Perşembe akşamı yayımladığı 'Geççek' şarkısı, YouTube Trend Müzik listesinde 1 numaradaki yerini iki haftadır koruyor.
Tarkan, yeni şarkısı 'Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturmuştu. ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. Kısa sürede YouTube Trend Müzikler listesinde 1. sıraya oturdu.
Tarkan'ın 'Geççek' isimli şarkısı hala YouTube Trend Müzikler listesinde birinci sıradaki yerini koruyor.
34 MİLYON TIKLANMA
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısının sözleri ve klibi ile ilgili tartışmalar geride kalırken, dinlenme sayısı ise günden güne artmaya devam ediyor. YouTube'da şarkı 34 milyon tıklanmaya ulaştı.
Ünlü şarkıcı son albümünü 2017 yılında yayınlamıştı. Yeni albümünün en çok dinlenen şarkısı ise 'Geççek' oldu.
Tarkan şarkısı ‘Geççek’ ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:
“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.
O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm.
Dilerim ki ‘Geççek’ yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”
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