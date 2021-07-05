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ÖĞRETİLERİYLE HEP IŞIK TUTACAK
Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Baba - kız kitap okuduk bugün. Çok keyifliydi, çok tatlıydı. Ben kitap okumaya başladığımda Liya’da hemen bir kitap alıp yanıma geliyor. Birlikte okuyoruz. Ailece de yapıyoruz bunu hep. Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi oluyor. Örnek alıyor, taklit ediyor.
Bu arada sıkı bir Doğan Cüceloğlu hayranıyım.Nurlar içinde yatsın. Ne kıymetli bir insandı, ne özel bir ruhtu. Öğretileriye hep ışık tutacak yolumuza ve kalbimizde yaşamaya devam edecek."
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