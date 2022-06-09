Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Tarzan Efsanesi, orijinal ismiyle The Legend of Tarzan, Edgar Rice Burroughs tarafından yaratılmış hayali karaktere dayanan bir 2016 yılı Amerikan aksiyon macera filmidir. Yönetmenlik koltuğunda David Yates'in oturduğu filmin senaryosu ise Adam Cozad ve Craig Brewer'e ait.
İşte Tarzan Efsanesi hakkında tüm ayrıntılar...
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