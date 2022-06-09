Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Fakat burada Leon Rom'un kurduğu tuzaktan haberi yoktur. Belçika Kralı’nın elçisi Leon Rom’un Clayton'u biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.