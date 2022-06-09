Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 12:52
<p><strong>Tarzan Efsanesi,</strong> orijinal ismiyle <strong>The Legend of Tarzan,</strong> Edgar Rice Burroughs tarafından yaratılmış hayali karaktere dayanan bir 2016 yılı Amerikan aksiyon macera filmidir. Yönetmenlik koltuğunda David Yates'in oturduğu filmin senaryosu ise Adam Cozad ve Craig Brewer'e ait.</p> <p>İşte Tarzan Efsanesi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Tarzan Efsanesi, orijinal ismiyle The Legend of Tarzan, Edgar Rice Burroughs tarafından yaratılmış hayali karaktere dayanan bir 2016 yılı Amerikan aksiyon macera filmidir. Yönetmenlik koltuğunda David Yates'in oturduğu filmin senaryosu ise Adam Cozad ve Craig Brewer'e ait.

İşte Tarzan Efsanesi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>TARZAN EFSANESİ KONUSU</strong></p> <p>Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülmüş olan Tarzan, normal insan hayatına dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte soylu yaşam şeklini devam ettirmektedir. </p>

TARZAN EFSANESİ KONUSU

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülmüş olan Tarzan, normal insan hayatına dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte soylu yaşam şeklini devam ettirmektedir. 

<p>Bir gün bir şekilde, Avam Kamarası tarafından büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak iş amaçlı gönderilir.</p>

Bir gün bir şekilde, Avam Kamarası tarafından büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak iş amaçlı gönderilir.

<p>Fakat burada Leon Rom'un kurduğu tuzaktan haberi yoktur. Belçika Kralı’nın elçisi Leon Rom’un Clayton'u  biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.</p>

Fakat burada Leon Rom'un kurduğu tuzaktan haberi yoktur. Belçika Kralı’nın elçisi Leon Rom’un Clayton'u  biri intikam oyununda piyon olarak kullanacaktır. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Alexander Skarsgård</p> <p>* Christoph Waltz</p> <p>* Samuel L. Jackson</p> <p>* Margot Robbie</p>

OYUNCULAR

* Alexander Skarsgård

* Christoph Waltz

* Samuel L. Jackson

* Margot Robbie

<p>* Djimon Hounsou</p> <p>* Jim Broadbent</p> <p>* Casper Crump</p> <p>* Ben Chaplin</p>

* Djimon Hounsou

* Jim Broadbent

* Casper Crump

* Ben Chaplin

<p>* Hadley Fraser</p> <p>* Genevieve O'Reilly</p> <p>* Yule Masiteng</p> <p>* Mimi Ndiweni</p> <p>* Simon Russell Beale</p>

* Hadley Fraser

* Genevieve O'Reilly

* Yule Masiteng

* Mimi Ndiweni

* Simon Russell Beale

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