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"TCL MARKALI CEP TELEFONU ÜRETİMİNE BAŞLADIK"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, TCL'nin televizyon ve cep telefonunda dünyanın önemli üreticilerinden olduğunu ifade ederek, "Kendileriyle öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat olmak üzere iş birliği başlattık. Kendi üretim tesislerimizde TCL markalı cep telefonu üretimine başladık" dedi.

TCL Avrupa Başkanı Zhang, hükümetin kendilerine yerel bir ortakla çalışma konusunda birçok kolaylık sağladığına işaret ederek, bunun Türkiye'de yatırım yapmalarında kendilerine daha fazla güven verdiğini vurguladı.