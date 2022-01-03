Ünlü astrolog Meral Çolak şampiyonu açıkladı: Fenerbahçe ve Trabzonspor...

03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:36

Lig Radyo'ya konuk olan ünlü astrolog Meral Çolak futbol dünyasına dair kehanetlerde bulundu.

Çolak sezon sonunda şampiyonluk ipini Trabzonspor'un gögüsleyeceğini, Türkiye Kupası şampiyonunun ise Fenerbahçe olacağını söyledi.

SERGEN YALÇIN GERİ DÖNECEK, GALATASARAY SATILACAK

Çolak futbol dünyasındaki kehanetlerine devam ederken Fatih Terim'in inzivaya çekileceğini, ilk satılan kulübün Galatasaray olacağını ve Beşiktaş'tan kısa bir süre önce ayrılan Sergen Yalçın'ın geri döneceğini belirtti. Astrolog olan Meral Çolak geçtiğimiz yıl aylar öncesinden Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bilmişti.



