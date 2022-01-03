Ünlü astrolog Meral Çolak şampiyonu açıkladı: Fenerbahçe ve Trabzonspor...
Ünlü Astrolog Meral Çolak 2022 yılında Türk futbola ilişkin kehanetlerde bulundu. Çolak şampiyon Trabzonspor derken Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi söyledi.
Lig Radyo'ya konuk olan ünlü astrolog Meral Çolak futbol dünyasına dair kehanetlerde bulundu.
Çolak sezon sonunda şampiyonluk ipini Trabzonspor'un gögüsleyeceğini, Türkiye Kupası şampiyonunun ise Fenerbahçe olacağını söyledi.
SERGEN YALÇIN GERİ DÖNECEK, GALATASARAY SATILACAK
Çolak futbol dünyasındaki kehanetlerine devam ederken Fatih Terim'in inzivaya çekileceğini, ilk satılan kulübün Galatasaray olacağını ve Beşiktaş'tan kısa bir süre önce ayrılan Sergen Yalçın'ın geri döneceğini belirtti. Astrolog olan Meral Çolak geçtiğimiz yıl aylar öncesinden Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bilmişti.
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