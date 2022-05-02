Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşu tedavi edildi

Ahmet Dal, "Sabah iş yerine geldiğimde kapının önünde gördüm. Tutmaya çalıştım, ısırmaya çalıştı. Değişik bir kuş olduğunu görünce ilk başta heyecanlandım. Ayağından yaralı olduğunu fark ettim. Uçamıyordu, yavru bir kuşa benziyor. İnşallah sağlığına kavuşarak doğaya tekrar salınır" dedi.