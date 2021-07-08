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Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete ait inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.
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