Trabzonspor, son saniyede Beşiktaş'ı yendi! Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 17:42
<p>Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.</p>

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

<p>Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Lider Trabzonspor, namağlup serisini sürdürüp puanını 30'a yükseltirken; Beşiktaş 20 puanda kaldı.</p>

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Lider Trabzonspor, namağlup serisini sürdürüp puanını 30'a yükseltirken; Beşiktaş 20 puanda kaldı.

<p>Karşılaşmada golleri Abdülkadir Ömür, Cornelius ve Cyle Larin kaydetti.</p><p>Trabzonspor'a 90+6'da galibiyeti getiren golün ardından Beşiktaşlı futbolcular, hakem Erkan Özdamar'a itiraz etti. VAR'da inceleme yapıldı, gol geçerli sayıldı.</p>

Karşılaşmada golleri Abdülkadir Ömür, Cornelius ve Cyle Larin kaydetti.

Trabzonspor'a 90+6'da galibiyeti getiren golün ardından Beşiktaşlı futbolcular, hakem Erkan Özdamar'a itiraz etti. VAR'da inceleme yapıldı, gol geçerli sayıldı.

<p>Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Bakasetas, 30. dakikada geçirdiği sakatlık yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı.</p>

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Bakasetas, 30. dakikada geçirdiği sakatlık yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

<p>Karşılaşmadan önce ve karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu.</p>

Karşılaşmadan önce ve karşılaşma sırasında siyah-beyazlı taraftarlar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu.

<p>20 Kasım'da Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise evinde 22 Kasım'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.</p>

20 Kasım'da Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise evinde 22 Kasım'da Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.


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