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Petekkaya'yı hedef alan Ekinci yaptığı paylaşımda, “Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın, etkisinde mi kaldın? Çık rolünden sana ne lan Kerimcan’dan Acun’dan TV8’den sen önce melek gibi karına sadık ol, kendi hayatına bak! Adamsan aç telefon söyle, hayırdır klavyeden ahkam kesmeler sen” ifadelerini kullandı.



