Beşiktaş, öne geçtiği maçta Adana Demirspor’la evinde 3-3 berabere kaldı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 07:00

Beşiktaş, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor’la 3-3 berabere kalırken Akdeniz temsilcisine 1 puanı getiren golü 90+7. dakikada Assombalonga kaydetti. Bu golün ardından hakem Ali Palabıyık karşılaşmayı bitirdi ve saha kenarı bir anda karıştı. 78. dakikada Adana Demirspor adına farkı 1’e indiren Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareket yapmıştı. Bu tepkisi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Balotelli, maçın bitimiyle birlikte soluğu yeniden aynı noktada aldı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin’in tepki göstermesi üzerine bir anda ortalık karıştı ve tartışma büyüdü. Beşiktaş’ta Rosier ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, uzun süren gerginliğin ardından iki takım kenar yönetimi ve oyuncuları soyunma odasına gitti. Beşiktaş, Süper Lig’de 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

GHEZZAL DA SAKATLANDI

Bu sezon sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan ve Adana Demirspor maçına bu nedenle 6 eksikle çıkan Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal da sakatlandı. Maçın 74. dakikasında sakatlık yaşayan ve kendini yere bırakan Ghezzal, oyuna devam edemedi. Siyah-Beyazlı ekipte Ghezzal’in yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.

‘ABARTMAMAK LAZIM’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0’lık skorun ardından oyunun 3-3’e dönmesini talihsizlik olarak nitelendirirken, “Çok daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor skoru korumak için. Sezon içinde böyle şeyler olur, fazla abartmamak lazım. Oyuncularla birçok konuda herhalde tekrar konuşmamız gerekiyor” mesajını verdi. Maçın gereğinden fazla uzadığını söyleyen teknik adam, “Maç sonunda hakeme, maç bitmişti, 2 dakika fazla oynattı, neden fazla uzattığını sordum, sakatlık olduğu için uzattığını söyledi” dedi.

‘SEVİYESİZ BİR HAREKET’

Balotelli’nin kendisine hareket yaptığını belirten Sergen Yalçın, “Balotelli’nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım. Kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket” ifadelerini kullandı. Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz’un kendisi hakkındaki sözleri için “Önce saçmaladı sonra toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, kıvırtmaya gerek yok” diye konuştu.

‘GOL FAULDÜ’

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile yaptığı maçta attığı golle kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan Francisco Montero, Adana Demirspor karşısında da fileleri havalandırdı. Maç sonrası hakeme tepki gösteren Montero, “Biraz da şans eseri gol oldu. Taraftarın bana desteğine teşekkür ediyorum. Balotelli’nin golü bence fauldü ama bunu benim görmem yetmez, sahada görmesi gerekenler var, düdük çalması gerekenler var” dedi.

