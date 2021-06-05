3

Gezdiğimiz her alanda çöp vardı. Geri dönüşümdeki arkadaşlarla da konuştuk. Onlar da buraya gelerek, topladığımız şişeleri aldı. Toplanan şişeler geri dönüşüme verilecek ve gelir elde edeceğiz. Elde edilen gelirle de üniversite öğrencilerine burs vereceğiz. Aslında bu doğa hepimizin, sadece burada yaşayanların değil. Burası yaban hayatınındır. Bizden başka burayı kirleten yok...

