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İtalya'nın ilk golü 53. dakikada geldi. Berardi sağdan ceza sahasına girdi. Ortaya çıkardığı topu Merih Demiral kendi ağlarıyla buluşturdu ve İtalya, 1-0 öne geçti. Bu gol, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilke neden oldu. Turnuva tarihinde ilk kez açılış maçının ilk golünü bir oyuncu kendi kalesine attı.
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79'da İtalyanların üçüncü golünü İmmobile kaydetti. Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topta Immobile, topu ceza sahası sol içine bıraktı. Insigne, topu düzeltip sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3. İtalya, şimdiye kadar çıktığı 38 Avrupa Şampiyonası maçında rakip kalelere 2 golden fazla gol atamazken, ilk kez üç gol gönderdi.
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