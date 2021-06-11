<p>Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.&nbsp;</p>
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Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

<p>A grubunun açılış maçında İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti.&nbsp;</p>
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A grubunun açılış maçında İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. 

<p>İtalya'nın ilk golü 53. dakikada geldi.&nbsp;&nbsp;Berardi sağdan ceza sahasına girdi. Ortaya çıkardığı topu Merih Demiral kendi ağlarıyla buluşturdu ve İtalya, 1-0 öne geçti. Bu gol, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilke neden oldu. Turnuva tarihinde ilk kez açılış maçının ilk golünü bir oyuncu kendi kalesine attı.&nbsp;</p>
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İtalya'nın ilk golü 53. dakikada geldi.  Berardi sağdan ceza sahasına girdi. Ortaya çıkardığı topu Merih Demiral kendi ağlarıyla buluşturdu ve İtalya, 1-0 öne geçti. Bu gol, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilke neden oldu. Turnuva tarihinde ilk kez açılış maçının ilk golünü bir oyuncu kendi kalesine attı. 

<p>66'da Lazio'nun golcüsü Immobile sahneye çıktı.</p><p>Spinazzola ceza sahası sol içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Ciro Immobile tamamladı ve İtalya, 2-0 öne geçti.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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66'da Lazio'nun golcüsü Immobile sahneye çıktı.

Spinazzola ceza sahası sol içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Ciro Immobile tamamladı ve İtalya, 2-0 öne geçti. 

<p>79'da İtalyanların üçüncü golünü İmmobile kaydetti. Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topta Immobile, topu ceza sahası sol içine bıraktı. Insigne, topu düzeltip sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3. İtalya, şimdiye kadar çıktığı 38 Avrupa Şampiyonası maçında rakip kalelere 2 golden fazla gol atamazken, ilk kez üç gol gönderdi.</p>
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79'da İtalyanların üçüncü golünü İmmobile kaydetti. Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topta Immobile, topu ceza sahası sol içine bıraktı. Insigne, topu düzeltip sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3. İtalya, şimdiye kadar çıktığı 38 Avrupa Şampiyonası maçında rakip kalelere 2 golden fazla gol atamazken, ilk kez üç gol gönderdi.

<p>Maçın geri kalanında oyuna hükmeden İtalya, kalesinde ciddi pozisyon vermedi.</p>
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Maçın geri kalanında oyuna hükmeden İtalya, kalesinde ciddi pozisyon vermedi.

<p>İki takım maça şu 11'lerle başladı:&nbsp;</p>
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İki takım maça şu 11'lerle başladı: 

<p>Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz</p><p>İtalya: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile</p>
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Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İtalya: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

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