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İtalya'nın ilk golü 53. dakikada geldi. Berardi sağdan ceza sahasına girdi. Ortaya çıkardığı topu Merih Demiral kendi ağlarıyla buluşturdu ve İtalya, 1-0 öne geçti. Bu gol, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilke neden oldu. Turnuva tarihinde ilk kez açılış maçının ilk golünü bir oyuncu kendi kalesine attı.