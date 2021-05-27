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Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada 28'nci dakikada Emin Mahmudov'un golüyle geriye düşerken, 34 ve 44'üncü dakikalarda Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sonlandı.

