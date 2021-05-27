<p>2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında&nbsp; Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.<br></p>
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında  Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

<p>Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada 28'nci dakikada Emin Mahmudov'un golüyle geriye düşerken, 34 ve 44'üncü dakikalarda Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sonlandı.<br></p>
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Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada 28'nci dakikada Emin Mahmudov'un golüyle geriye düşerken, 34 ve 44'üncü dakikalarda Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sonlandı.

<p>Karşılaşmanın 2. yarısında mücadelede sertlik yaşanırken, Altay Bayındır ve Halil Akbunar sakatlık yaşadı.<br></p>
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Karşılaşmanın 2. yarısında mücadelede sertlik yaşanırken, Altay Bayındır ve Halil Akbunar sakatlık yaşadı.

<p>Altay Bayındır 73. dakikada kenara gelirken yerini Gökhan Akkan'a bıraktı. Durumu daha ciddi gözüken Halil Akbunar ise sedyeyle dışarı alındı ve yerini Ozan Tufan'a bıraktı.<br></p>
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Altay Bayındır 73. dakikada kenara gelirken yerini Gökhan Akkan'a bıraktı. Durumu daha ciddi gözüken Halil Akbunar ise sedyeyle dışarı alındı ve yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

<p>Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı.</p><p>Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi.</p>
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Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı.

Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi.

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