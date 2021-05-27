Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Selena Gomez'in
29 Mayıs günü Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Selena Gomez, Khalid ve Marshmello sahneye çıkacak.
29 Mayıs’ta Portekiz'in Porto şehrinde iki İngiliz kulübü arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Marshmello, Khalid ve Selena Gomez sahne alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, 10 dakikalık şovu ve sahne alacak sanatçıları resmi sosyal medya hesabından açıkladı.
Portekiz'in Porto şehrinde Dragao Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasını 16 bin 500 taraftar tribünden izleyebilecek.
İşte UEFA'nın paylaşımı:
Join @marshmellomusic, @selenagomez and @thegreatkhalid for the #UCLFinal Opening Ceremony!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 27, 2021
May 29
20:50 CET
21:00 CET #ForTheLoveOfIt | #PepsiShow | @PepsiGlobal pic.twitter.com/ZU0PCHy6Nx
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