Şampiyonlar Ligi finalinde sahne Selena Gomez'in

29 Mayıs’ta Portekiz'in Porto şehrinde iki İngiliz kulübü arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Marshmello, Khalid ve Selena Gomez sahne alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, 10 dakikalık şovu ve sahne alacak sanatçıları resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Portekiz'in Porto şehrinde Dragao Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasını 16 bin 500 taraftar tribünden izleyebilecek.

İşte UEFA'nın paylaşımı:

Join @marshmellomusic, @selenagomez and @thegreatkhalid for the #UCLFinal Opening Ceremony!



May 29

20:50 CET

21:00 CET #ForTheLoveOfIt | #PepsiShow | @PepsiGlobal pic.twitter.com/ZU0PCHy6Nx