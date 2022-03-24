Türkiye, Portekiz'e kaybetti! Portekiz 3-1 Türkiye

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 21:26
<p>2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye, Portekiz'e konuk oldu. Karşılaşma Portekiz'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, milli takım turnuvaya veda etti.</p><p><br></p>

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye, Portekiz'e konuk oldu. Karşılaşma Portekiz'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, milli takım turnuvaya veda etti.


<p>Karşılaşmada ilk golü 15. dakikada Portekiz'den Otavio kaydetti. İlk yarının bitimine az bir süre kala 42. dakikada ev sahibi ekip Diogo Jota ile skoru 2-0 yaptı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Karşılaşmada ilk golü 15. dakikada Portekiz'den Otavio kaydetti. İlk yarının bitimine az bir süre kala 42. dakikada ev sahibi ekip Diogo Jota ile skoru 2-0 yaptı.

<p>65. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile skor 1'e indi.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

65. dakikada Burak Yılmaz'ın golü ile skor 1'e indi. 

<p>84.dakikada ceza sahası içide yaşanan karambolde Jose Fonte'nin Enes Ünal'a faul yapmasının ardından VAR'a danışan hakem Daniel Siebert penaltı noktasını gösterdi. İlk golü kaydeden Yılmaz, penaltı atışından yararlanamadı.<br data-mce-bogus="1"></p>

84.dakikada ceza sahası içide yaşanan karambolde Jose Fonte'nin Enes Ünal'a faul yapmasının ardından VAR'a danışan hakem Daniel Siebert penaltı noktasını gösterdi. İlk golü kaydeden Yılmaz, penaltı atışından yararlanamadı.

<p>90+4'te Matheus Nunes'in golü skoru belirledi. Karşılaşma 3-1 sona ererken, Portekiz turu atlayan taraf oldu.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

90+4'te Matheus Nunes'in golü skoru belirledi. Karşılaşma 3-1 sona ererken, Portekiz turu atlayan taraf oldu. 

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