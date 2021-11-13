Türkiye'nin tercihi yine 'çay' oldu

MEDYADA KAHVE ÇAYIN ÖNÜNE GEÇTİ

İncelemeye göre, bu yıl çay ile alakalı basında 2 bin 381 haber çıkışı olduğu görüldü. Türkiye'de çaydan sonra en yaygın olarak tüketilen kahvenin medyaya yansıması ise 25 bin 481 olarak kayıtlara geçti. Meşrubatlar ise bin 54 haberle üçüncü sırada yer aldı.