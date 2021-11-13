Türkiye'nin tercihi yine 'çay' oldu
Türkiye gibi tercihini çaydan yana kullanan diğer ülkeler Çin, Hindistan, İngiltere ve Japonya oldu. Kahveyi tercih eden bazı ülkeler ise Almanya, İsveç, Yunanistan olurken, hakkını meşrubattan ( kola, enerji içecekleri ve diğer alkolsüz içecekler) yana kullanan ülkeler ABD, Güney Afrika, İspanya, İsrail, ve İtalya olarak kayıtlara geçti.
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