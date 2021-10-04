Sosyal medya uygulamaları 'atıştı'

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 20:48
<p>Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde sunucu hatası veriyor.</p>

Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da erişim sağlanamıyor. Instagram açılmak istendiğinde sunucu hatası veriyor.

<p>WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor. Her üç uygulama da Facebook’a ait ve aynı altyapıyı paylaşıyor.</p>

WhatsApp’a ise sistem bağlanamıyor. Facebook’ta ise “Sorry, something went wrong” hatası veriyor. Her üç uygulama da Facebook’a ait ve aynı altyapıyı paylaşıyor.

<p>Erişim sorunu devam ederken Twitter'ın&nbsp; paylaştığı tweet'te "Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba!" diyerek yaşanan soruna atıfta bulunuldu.&nbsp;</p>

Erişim sorunu devam ederken Twitter'ın  paylaştığı tweet'te "Kelimenin tam anlamıyla herkese merhaba!" diyerek yaşanan soruna atıfta bulunuldu. 

<p>Twitter'ın bu paylaşımına erişim sorunu devam eden WhatsApp'tan yanıt geldi.&nbsp;</p><p>WhatsApp verdiği yanıtta "Merhaba" dedi.</p>

Twitter'ın bu paylaşımına erişim sorunu devam eden WhatsApp'tan yanıt geldi. 

WhatsApp verdiği yanıtta "Merhaba" dedi.

<p>Instagram ise Twitter'a verdiği cevapta "<span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0" style="color: inherit; font: inherit; white-space: inherit; background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px solid black; box-sizing: border-box; display: inline; margin: 0px; padding: 0px; overflow-wrap: break-word; min-width: 0px;">Merhaba ve mutlu Pazartesiler" ifadelerini kullandı.</span></p><div class="css-1dbjc4n" style="-webkit-box-align: stretch; -webkit-box-direction: normal; -webkit-box-orient: vertical; align-items: stretch; border: 0px solid black; box-sizing: border-box; display: flex; flex-basis: auto; flex-direction: column; flex-shrink: 0; margin: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px; padding: 0px; position: relative; z-index: 0; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></div><div class="css-1dbjc4n r-1r5su4o" style="-webkit-box-align: stretch; -webkit-box-direction: normal; -webkit-box-orient: vertical; align-items: stretch; border: 0px solid black; box-sizing: border-box; display: flex; flex-basis: auto; flex-direction: column; flex-shrink: 0; margin: 16px 0px; min-height: 0px; min-width: 0px; padding: 0px; position: relative; z-index: 0; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep" style="-webkit-box-align: center; -webkit-box-direction: normal; -webkit-box-orient: horizontal; align-items: center; border: 0px solid black; box-sizing: border-box; display: flex; flex-basis: auto; flex-direction: row; flex-shrink: 0; margin: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px; padding: 0px; position: relative; z-index: 0; -webkit-box-pack: justify; justify-content: space-between;"></div></div>

Instagram ise Twitter'a verdiği cevapta "Merhaba ve mutlu Pazartesiler" ifadelerini kullandı.

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