Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu
- Eser hakkında genel olarak bilgi vermek gerekirse ince grenli mermerden yapılmış, yüz hatlarında işlenen gözleri, burnu ve dudakları çene yapısıyla orantılı şekilde işlenmiş.
- Figürün, dudaklar ve yanaklar hafif dolgun, çene hafif dışarı çıkık, burun kısmı hafif kemerli, kalın kaşlı ve bademsi gözlere sahip.
- Saç durumuna baktığınızda tepeden ikiye ayrılan kıvrımlı saçlar, alından şerit şeklinde arkada topuz halini alıyor.
- Saç şekliyle eserin Flaviuslar dönemine yani 1. yüzyıla tarihlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama saçlardaki detaylara baktığımızda eser, daha çok 2. yüzyıla ait olduğunu bize göstermekte."
Ünlüler, alanın Kayseri Koruma Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini dile getirerek, "Bu alanlarda bilimsel kazı dışında bir uygulama yapılamaz. O bölgede Tyana Antik Kenti kazı başkanlığınca kazı çalışmaları planlanıyor.
- Yürütülecek bilimsel kazı çalışmalarıyla bu alanda bu tip eserlere daha çok ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü önemli bir yer" diye konuştu.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- 'Hanımefendi'nin çantasını polis taşıyor
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'Hadi oradan sahtekar!'
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'
- Sulama Birliği Başkanı tutuklandı
- 'AK Parti bize koşacak'
- Soylu’nun 'omuz başındaki terörist'
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Yeneroğlu istifa çağrısı yaptı