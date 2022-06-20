Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

Ünlüler, alanın Kayseri Koruma Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini dile getirerek, "Bu alanlarda bilimsel kazı dışında bir uygulama yapılamaz. O bölgede Tyana Antik Kenti kazı başkanlığınca kazı çalışmaları planlanıyor.

- Yürütülecek bilimsel kazı çalışmalarıyla bu alanda bu tip eserlere daha çok ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü önemli bir yer" diye konuştu.