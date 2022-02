Fethiye'de Roma Dönemi'ne ait 'son Rodos batığı' bulundu

EGE KIYILARINDA 40’A YAKIN BATIK

Birleşmiş Milletler tarafından 2021-2030 yılları arasının "Okyanus On Yılı" olarak ilan edilmesiyle, denizlerde yürütülecek bilimsel çalışmaların öneminin her boyutuyla artacağını söyleyen Özdaş, "‘Okyanus On Yılı’ ilanı, Mavi Büyüme stratejisine temel teşkil eden araştırmaları ön plana çıkarmaktadır. Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Kızıldağ, Samet Harmandar, İrfan Yıldız ve Deniz Can'ın da görev aldığı arkeolojik su altı araştırmalarımız Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Merkezi-SUDEMER bünyesinde önümüzdeki sezonda da yürütülecek ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye denizlerindeki kültürel mirasa sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.