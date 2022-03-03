Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2022 Perşembe, 15:48
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

NTV'de yer alan habere göre, askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

Operasyona dair evrak ve yönergeler.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri paylaştı: Rus askerlerinin çantasında ne var?

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