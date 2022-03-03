IKEA ve H&M'den 'Rusya' kararı
İsveç merkezli sektör devleri IKEA ve H&M, Rusya'daki mağazalarını kapatma kararı aldı.
İsveç merkezli mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu iki ülkeden ihracat ve ithalatların durdurulduğu ve üretimin askıya aldığı duyuruldu.
Açıklamada Ukrayna'daki savaşın büyük insan trajedisi yaşattığı hatırlatılırken malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı.
H&M DE KAPATIYOR
Öte yandan İsveçli giyim firması H&M de Rusya'daki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.
Cumartesi Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni şubeler açmaya hazırlandığının duyulması üzerine büyük tepki çeken şirket, kararını değiştirdiğini belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada, yeni mağazaların açılmasını durdurdukları ve bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldıkları bildirildi.
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