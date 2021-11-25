Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar

ANTRENÖRLERİNDEN CENGİZ ÜNDER’E ÖVGÜLER







Cengiz Ünder’in Altınordu Futbol Akademisi’nde (ALFA) oynadığı dönemlerde de görev alan Altınordu Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve Altınordu Futbol Akademisi Kaleci Başantrenörü Hüseyin Yenikaya da Fransız gazetesine Cengiz Ünder ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gündoğdu ve Yenikaya, Cengiz Ünder’in ALFA’ya geldiği günden itibaren farklı yetenekleri olduğunu gördüklerini vurgulayarak, “Cengiz çok farklı bir çocuktu. Büyük futbolcu olacağı belliydi. Hiç çalışmalarını aksatmaz, ekstra antrenmanlar yapardı. Antrenörlerin her söylediğini fazlasıyla yaptı. Şu anda kendisi Avrupa’nın en büyük liglerinde forma giyiyor. Kendisinin başarısı ile gurur duyuyoruz" dedi.

Cengiz Ünder’in Metin Oktay Yerleşkesi’nde kaldığı dönemlerde de çalışan aşçıbaşı Dilek Altun, aşçılar Hafize Çınar ve Bahar Taşçı da Cengiz Ünder ile ilgili anılarını gazeteye aktardı. Yemekhane bölümünde çalışan görevliler, Cengiz’in ilk geldiği günden itibaren herkese sayılı davrandıklarını da belirterek, “Yemek seçmezdi. Kendisi en çok peynirli omleti severdi. Annesi babası şehir dışında olduğu için biz ona buradaki tüm çocuklarımıza yaptığımız gibi annelik yaptık. Onun başarısı ile gurur duyuyoruz" diye konuştular.



