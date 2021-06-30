"Ali Koç, kadronun yüzde 70 oranında hazır olduğunu söylüyor. Birkaç müdahale ile yüzde 100'e gelecek. Bu kimin fikri, kimin tespiti? Eğer yeni gelecek hoca belli değilse, görüşmeler devam ediyorsa ve bu hoca yabancıysa bu takımı hem dışarıdan hem de içeriden analiz etmek için bir süreye ihtiyacı olacak. Yüzde kaç hazır olduğunu daha Türkiye'ye gelmeden, anlaşma yapmadan, başka bir takımı çalıştırırken, nasıl biliyor olabilir?"
Bu, 'Yüzde 70 hazır olma' tespiti, tabii ki yeni hocaya ait değil. Bu; başkan, yönetim ve akıl hocalarının fikri. Mesut "Özil'in hemen gelip, takıma uyum sağlayıp, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını iddia eden akıl hocaları. Dolayısıyla bu tespitin; doğru ve geçerli olma ihtimali, geçen 3 yıldaki Fenerbahçe'nin sezon başı durumundan farklı değil. Yani güvenilir bir tespit değil."
"Ben size doğrusunu söyleyeyim, Ali Koç'un göreve geldiği birinci gün, bugünkünden daha hazır, daha kullanışlı, Aykut Kocaman'ın söylediğine göre 2 transferle gerçek anlamda şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro vardı. Bugün, bunun çok ama çok gerisinde. Gelecek hocanın adı ne olursa olsun bu durumu değiştirmeyecek. Fenerbahçe yine zar atacak."
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