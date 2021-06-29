Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan ve izinli oyuncuların yer almadığı antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon ve core çalışması gerçekleştirildi. Antrenman pas, 5’e 2 çalışma ve geniş alan oyunları ile sona erdi.
Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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