Konyaspor, dört oyuncuyla sözleşme imzaladı
Konyaspor, Alper Uludağ ve Eray Birniçan ile sözleşme yenilerken, Altınordu’dan Oğulcan Ülgün ve 1922 Konyaspor’dan Ekrem Kayılıbal’ı kadrosuna kattı.
Konyaspor iç transferde Alper Uludağ ve Eray Birniçan ile yeniden anlaşırken, Altınordu’dan Oğulcan Ülgün ve 1922 Konyaspor’dan Ekrem Kayılıbal’la sözleşme imzaladı.
Konyaspor’da iç ve dış transferde 4 imza birden atıldı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde, Alper Uludağ, Eray Birniçan, Ekrem Kayılıbal ve Oğulcan Ülgün kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeleri imzaladı. Alper Uludağ ile 1, Eray Birniçan’la 1, Ekrem Kayılıbal’la 2 ve Oğulcan Ülgün ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. 1922 Konyaspor’dan transfer edilen 21 yaşındaki Ekrem Kayılıbal, sağ kanat ve forvet mevkiinde forma terletecek. Altınordu’dan transfer Oğulcan Ülgün ise orta saha ve ön liberoda görev yapacak.
Geçen sezon Altınordu’da 28 maça çıkan ve 2 gol 1 asistle oynayan 23 yaşındaki milli futbolcu Ülgün takımda 35, Ekrem Kayılıbal 99, Eray Birniçan 34 ve Alper Uludağ ise 25 numaralı formaları giyecek.
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