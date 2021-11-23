Ünlü isimlerden 'dolar' ve 'euro' tepkileri: "Kafa üstü çakılıyoruz"

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 13:22
<p>Türk Lirası her saniye erimeye devam ediyor. Son olarak, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12,48'i gördü.</p><p>Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru öğle saatlerinde 14'ün üzerine çıktı.</p>

Türk Lirası her saniye erimeye devam ediyor. Son olarak, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12,48'i gördü.

Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru öğle saatlerinde 14'ün üzerine çıktı.

<p><strong>KURDAKİ HAREKETLİLİK SOSYAL MEDYAYI ESİR ALDI</strong></p><p>Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın da gündemini oluşturdu. #Dolar12TL etiketi, kısa sürede Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu.&nbsp;</p><p>Pek çok ünlü isim, Türk lirasının dolar ve euro karşısında günden güne değer kaybetmesine sert tepki gösterdi.</p><p><strong>İşte ünlülerden, TL'nin dolar ve euro kuru karşısında değer kaybetmesine tepkiler...</strong></p>

KURDAKİ HAREKETLİLİK SOSYAL MEDYAYI ESİR ALDI

Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın da gündemini oluşturdu. #Dolar12TL etiketi, kısa sürede Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu. 

Pek çok ünlü isim, Türk lirasının dolar ve euro karşısında günden güne değer kaybetmesine sert tepki gösterdi.

İşte ünlülerden, TL'nin dolar ve euro kuru karşısında değer kaybetmesine tepkiler...

<p>Armağan Çağlayan'ın paylaşımı.</p>

Armağan Çağlayan'ın paylaşımı.

<p>Berna Laçin'in paylaşımı.</p>

Berna Laçin'in paylaşımı.

<p>Gökhan Özoğuz'un paylaşımı.</p>

Gökhan Özoğuz'un paylaşımı.

<p>Twitch yayıncısı Jahrein'in paylaşımı.</p>

Twitch yayıncısı Jahrein'in paylaşımı.

<p>Şahan Gökbakar'ın paylaşımı.</p>

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı.


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