Gökhan Özoğuz'dan 'dolar' tepkisi: "Çarşamba, salıdan da iyi olacak"

23 Kasım 2021 Salı, 12:44

Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12,48'e yükseldi.



Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru öğle saatlerinde 14'ün üzerine çıktı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın gündemini oluşturdu. #Dolar12TL etiketi, kısa Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu. Pek çok ünlü isim, Türk lirasının dolar ve euro karşısında günden güne değer kaybetmesine sert tepki gösterdi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ: ÇARŞAMBA SALIDAN DA İYİ OLACAK

Piyasalardaki hareketliliğe yönelik paylaşımda bulunan isimlerden biri de Şarkıcı ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz oldu.

Twitter'dan #Dolar12TL etiketiyle bir paylaşım yapan Özoğuz, "Çarşamba, salıdan da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin paylaşımı şu şekilde: