<p>Bazı futbolcular Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen ve tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan çocuk istismarı ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.</p>
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Bazı futbolcular Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen ve tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan çocuk istismarı ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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