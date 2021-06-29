Taylan Antalyalı'dan Elmalı açıklaması

Taylan Antalyalı, tüm Türkiye'nin tepkisine neden olan ve yaşanan çocuk istismarı ile yürekleri dağlayan Elmalı Davası'yla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2021 Salı, 13:05
Taylan Antalyalı'dan Elmalı açıklaması
Abone Ol google-news

Galatasaray, Onur Haftası’nı tişörtüyle  kutladığı için hedef haline getirilen futbolcusu Taylan Antalyalı, tüm Türkiye'nin tepkisine neden olan ve yaşanan çocuk istismarı ile yürekleri dağlayan Elmalı Davası'yla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. #ElmalıDavası etiketiyle, "İstismarın affı olmaz, olamaz!" Twitini paylaşan Antalyalı'ya büyük destek geldi.


Aralarında Süper Lig kulüplerinin bulunduğu camialar da Elmalı davasına sosyal medyadan destek vermişti.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler