Taylan Antalyalı'dan Elmalı açıklaması
Taylan Antalyalı, tüm Türkiye'nin tepkisine neden olan ve yaşanan çocuk istismarı ile yürekleri dağlayan Elmalı Davası'yla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Galatasaray, Onur Haftası’nı tişörtüyle kutladığı için hedef haline getirilen futbolcusu Taylan Antalyalı, tüm Türkiye'nin tepkisine neden olan ve yaşanan çocuk istismarı ile yürekleri dağlayan Elmalı Davası'yla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. #ElmalıDavası etiketiyle, "İstismarın affı olmaz, olamaz!" Twitini paylaşan Antalyalı'ya büyük destek geldi.
Aralarında Süper Lig kulüplerinin bulunduğu camialar da Elmalı davasına sosyal medyadan destek vermişti.
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