AB, Filistin ile İsrail arasında doğrudan müzakere çağrısı yaptı
AB, Doğu Kudüs'te son günlerde meydana gelen olayların Filistin ile İsrail arasındaki sorunların çözümü için doğrudan müzakerelere duyulan ihtiyacın göstergesi olduğunu bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze içinde ve çevresinde meydana gelen olayların AB ülkeleri için "derin endişe kaynağı" olduğunu söyledi.
Gazze'den roket fırlatılmasını kabul edilemez bulduklarını belirten Stano, AB'nin gerilimin düşürülmesi ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi için yaptığı çağrıları yineledi.
Stano, AB'nin iki devletli çözümü desteklediğini hatırlatarak, "Son şiddet olayları ve gerginlik, mevcut duruma barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması için müzakereleri yeniden başlatmanın ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir" dedi.
Stano, ayrıca Doğu Kudüs'teki son olayların başlamasıyla AB'nin şiddet olaylarını durdurmak için diplomatik çabalarda bulunduğunu, sorunların çözümünün doğrudan müzakerelerle sağlanabileceğini dile getirdi.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında ise 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.
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