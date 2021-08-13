Şahan Gökbakar’dan sel felaketi yaşayan bölgeye yardım
Marmaris'teki yangın süresinde günlerce canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak havadan müdahale isteyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Karadeniz'de yaşanan sel felaketine de sessiz kalamadı. Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bir kamyon yardım malzemesi göndereceğini söyledi.
Türkiye 28 Temmuz'dan bugüne, sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşların çabalarıyla orman yangınlarıyla mücadele etmeye çalışırken; Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından her gün canlı yayın yaparak yanan ormanlar için çağrıda bulunmuştu.
Gökbakar, şimdi de Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrasında yardım için harekete geçti.
Instagram hesabından video paylaşan Gökbakar, takipçilerine de bölgedeki belediyelerle irtibata geçerek yardım için gerekli malzemeleri göndermeleri çağrısında bulundu. Ünlü komedyen, ailesi ve şirketi adına bölgeye bir kamyon yardım malzemesini Cuma günü yola çıkartacağını söyledi.
“İÇME SUYU VE GIDAYA İHTİYAÇLARI VARMIŞ”
Gökbakar sözlerine şöyle devam etti:
“Kastamonu ve Sinop’tan gelen haberler üzerine oradaki tanıdıklarımla konuştum. İçme suyu ve gıdayı acil olarak acil ihtiyaç listesinde belirtiyorlar. Onun dışında bebek maması ve bezi, kıyafet ve selle gerekli ekipmanlar. Yağmurluk yağmur çizmeleri el feneri gibi şeylere ihtiyaç varmış. Tahliye edilenler yurtlara yerleştiriliyormuş. Oradakilerin ihtiyaçları karşılanıyormuş.”
“Ben ailem ve şirketimiz adına yarın bir kamyon dolusu su, bebek bezi, bebek maması, kıyafet ve konserve gıdaları yarın (bugün) buradan yola çıkartacağım. Orada çok sevdiğim bir dostum var. Onunla buluşturacağım ve kendisi dağıtımı organize edecek. Bu benim izleyeceğim yol. Siz de yardım etmek isteyenler Kastamonu ve Sinop belediyelerinden gerekli adresleri temin edebilirler.”
“ACINIZI PAYLAŞIYORUZ”
“Kastamonu, Bozkurt, Sinop gönlümüz sizinle. Acınızı paylaşıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bütün Türkiye’nin gönlü ve kalbi sizinle.”
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