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Olayı gören ve itfaiyeye ihbar eden Ali Denktaş isimli vatandaş “Ben park etmiş halde aracımda otururken birdenbire bir çatırtı geldi. Ağaç arabaların üstüne devrildi. Gelip baktığımızda da ağacın çürümüş olduğunu gördük. Zarar gören araçlardan bir tanesi BMW marka lüks bir otomobildi, arka camı patladı. Kaportasında hasar var. Diğer araç ise Mercedes Vito o da pahalı bir araç. Bu doğal bir olay, kimsenin ihmali olduğunu düşünmüyorum. Neticede ağaç, kendiliğinden olan bir şey kasıt yok" diye konuştu.