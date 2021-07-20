Olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi, yaralanma ya da can kaybını önledi. Park halindeki iki lüks otomobilin üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı. Olayda büyük hasar gören BMW marka otomobilin ünlü oyuncu Tolga Sala'ya ait olduğu anlaşıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Sala, aracıyla ilgilendi. İtfaiyenin ağaç dallarını kesmesiyle aracına binen Sala, otomobili başka bir noktaya park etti.
Olayı gören ve itfaiyeye ihbar eden Ali Denktaş isimli vatandaş “Ben park etmiş halde aracımda otururken birdenbire bir çatırtı geldi. Ağaç arabaların üstüne devrildi. Gelip baktığımızda da ağacın çürümüş olduğunu gördük. Zarar gören araçlardan bir tanesi BMW marka lüks bir otomobildi, arka camı patladı. Kaportasında hasar var. Diğer araç ise Mercedes Vito o da pahalı bir araç. Bu doğal bir olay, kimsenin ihmali olduğunu düşünmüyorum. Neticede ağaç, kendiliğinden olan bir şey kasıt yok" diye konuştu.
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