Ünlü oyuncu Seda Güven’in acı günü: Sosyal medyadan duyurdu

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:31

Oyuncu Seda Güven, babasını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Güven paylaşımında, “Babamız Oğuz Güven’i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii’den kaldırılarak, Pierre Loti mezarlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

TAZİYE MESAJI YAĞDI

Güven'e yaptığı paylaşım sonrasında arkadaşları ve sevenlerinden baş sağlığı mesajları yağdı.

SEDA GÜVEN KİMDİR?

Türk sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu olan Seda Güven, Serpil ve Oğuz Güven çiftinin kızı olarak 28 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesirin Bandırma ilçesinde doğdu. Lisede moda tasarımı alanında eğitim görmesinin ardından Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İlk kariyer hayatına 2004 senesinde Başak Gürsoy “BG Ajans” ile başladı.

2005 yılında Atv’de yayınlanan Ekmek Teknesi adlı dizi ile oyunculuk hayatına başlayan Seda Güven, asıl çıkışını 2010 yılında Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide canlandırdığı “Meltem” rolüyle yaptı. 2014 yılında Star TV de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura isimli dizide Seda Güven, Valentina Verjenskaya karakterini canlandırdı.

2017 senesinde Kaç Kaça Bilirsen isimli psikolojik komedi türündeki filmde başrol oyunculuğu yaptı. 2014 yılında Keremcem ile evlendi ve 2015 senesinde boşandı. 21 Haziran 2019 tarihinde iş insanı Ali Güzel ile evlendi.