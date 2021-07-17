Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:18

Bodrum’a yerleşen ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın, Bitez Mahallesi'nde açtığı restoranda yangın çıktı.

Elektrik kontağından başlayan yangın elyaf malzemenin tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Yoğun trafik sebebiyle bölgeye güçlükle ulaşabilen itfaiye ekipleri, yangına çatıya çıkarak müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına restoran yetkilileri de destek verdi.

İtfaiye ve restoran yetkililerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı. Restoran çatısında hasar oluşurken Çakır’a ise telefonla haber verildiği öğrenildi.

KAAN ÇAKIR KİMDİR?

Kaan Çakır, 1 Şubat 1977 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. Yunanistan Gümilcine’den muhacir olarak gelen bir ailenin ikinci oğludur. İ

lkokulu Yeşilköy Hamdullah Tanrıöven İlköğretim Okulu'nda okudu. Daha sonra da ortaokulu ve liseyi İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji’nde okuyarak 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

Çakır, 1996 – 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener‘in yazdığı “Kara Melek” dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan, Ebru Akel, Şenay Gürler, ile birlikte rol almıştır.

Oyuncu, 1996 yılında Dormen Tiyatro ile çalışmaya başladı. 1999 yılında yapımcısı Faruk Aksoy olan yönetmenliğini Zeki Ökten‘in yaptığı “Güle Güle” adlı sinema filminde Metin Akpınar, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak, Zeki Alasya, Şükran Güngör, Haluk Bilginer, Ayşegül Aldinç, Nilüfer Açıkalın, Güler Ökten, Serra Yılmaz, Sevda Ferdağ, Ece Uslu, Mahmut Gökgöz, Zeynep Gülmez, İpek Tuzcuoğlu, Hazım Körmükçü, Nejat Birecik, Yüksel Aksu, Şebnem Özinal ile beraber rol aldı.

Kaan Çakır, 2003 yılında başrollerde Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven ve Ahu Türkpençe‘nin oynadığı “Bir İstanbul Masalı” adlı dizide Necati karakterini canlandırırken Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Perçin, İsmail Hacıoğlu, Tomris İncer, Yasemin Çonka, Esra Ronabar ile birlikte oynadı.

2008 yılında yönetmenliğini Mehmet Güreli‘nin yaptığı ve Mehmet Ali Alabora, Alper Kul, Görkem Yeltan, Serkan Ercan ile birlikte oynadığı “Gölge” adlı filmde başrolde oldu. 2011 yılında ailece Bodrum’a yerleşme kararı vererek oraya taşındı.

2015 yılında oyuncu ve yazar Görkem Yeltan‘ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi olan “Yemekteydik ve Karar Verdim” adlı sinema filminde Arzu Okay başrolde oynarken Kaan Çakır da Mehmet Güreli ve Sema Poyraz gibi duayen isimlere birlikte başrolde oynadı.

Çakır, 18 Ağustos 2016 günü ilk bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Bodrum Masalı” adlı dizide Alperen Duymaz, Şevval Sam, Murat Aygen, Timuçin Esen, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam, Serhan Onat, Bora Cengiz, Hilmi Cem İntepe, Ebru Unurtan, Yener Gürsoy, Ezgi Şenler, Serel Yereli, Zehra Yılmaz, Nazlı Kar, Basri Albayrak, Cemalettin Çekmece, Tülin Yazkan, Tugay Bahşi ile birlikte oynadı.

2018 yılında, TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde yer almaya başladı.

Kaan Çakır, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini yaptığı Muna adlı sinema filmdeki rolüyle 52. Antalya Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı.