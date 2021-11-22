Uşak'ta derbi sonrası kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:00
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Uşak'ta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından taraftar grupları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.</p>

Uşak'ta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından taraftar grupları arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Derbi maçının sona ermesi sonrasında Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak'ta, iki taraftar grubu arasında tartışma çıktı.<br></p>

Derbi maçının sona ermesi sonrasında Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak'ta, iki taraftar grubu arasında tartışma çıktı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.</p>

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.</p>

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">İsmet Paşa Caddesi'nde de devam eden kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.</p>

İsmet Paşa Caddesi'nde de devam eden kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.</p>

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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