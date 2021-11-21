Fenerbahçe'den paylaşım: Sami Yen Hatırası
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, galibiyetin ardından "Sami Yen Hatırası" başlıklı bir fotoğraf paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmada sarı-lacivertliler, Mesut Özil ve Miguel Crespo'nun golleriyle 3 puanı aldı.
Fenerbahçe, maçın ardından sosyal medya paylaşımlarında bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasında, tahtanın önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Sami Yen Hatırası" notu düştü.
Sami Yen Hatırası @irfankahveci @MHYandas pic.twitter.com/23hIXECOQL— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 21, 2021
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