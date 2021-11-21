Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın taraftarı, metrobüs durağında birbirine girdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 23:05
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk etti.

Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. 

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, maçın ardından Mecidiyeköy’deki metrobüs durağında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Birbirine giren taraftarlara, polis müdahale etti. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler