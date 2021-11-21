Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı birbirine girdi

21 Kasım 2021 Pazar, 23:05

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk etti.

Karşılaşma, Fenerbahçe’nin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, maçın ardından Mecidiyeköy’deki metrobüs durağında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Birbirine giren taraftarlara, polis müdahale etti.