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Erüstün, “Bu hobi bizde çok eskiye dayanıyor. Babam, amcam İstanbul’un eski taksicilerinden. Onlarda bu arabalar, yeni halleriyle olduğu için taksici olarak çalışıyorlardı. Biz de küçükken temizliği, bakımı öğrenmeye başladık. Bilgi ve birikim oluşmaya başlayınca bu hobi, klasik otomobilleri almaya başlamamla birlikte profesyonel bir iş haline dönüştü. Hayatım boyunca bu otomobillerleydim. Tabii hem hobi hem ticari amaçlı olunca, arabaların bende mazisi kalmıyor. 1-1,5 yıl sonra arabayı satıyorum. Onun yerine başka bir otomobil alıp restorasyonunu yapıyorum. Çünkü yıllardır garajdaki tek bir araba üzerinde çalışmaktansa üretkenlikle farklı arabalar üzerinde çalışmayı tercih ediyorum. Mesela Sivas’taki yaşlı bir amcadan, hiç garajdan çıkmamış bir 55 Chevrolet almıştım. Orijinal bir arabaydı, 96 kilometredeydi. Alıp onu topladım, restorasyonunu yaptım” diye konuştu.

