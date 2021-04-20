Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den duygusal paylaşım: Boşluğun ansızın vuruyor içime
Geçtiğimiz ay babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin duygusal bir mesaj yayınladı. Öztekin babası için, "Boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme!" ifadelerini kullandı.
Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin ise babasının vefatının ardından sosyal medyadan bir mesaj daha yayınladı.
Pelin Öztekin mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Zamanla dediler.. Zaman? O kadar kifayetsiz kalıyor ki bu söz şu anlarda.. Ben söyliyim Babiş, hiç zamanla geçmiyor gidişin hatta daha da derinleşiyor sensizliğim.
Gittiğin turne, çektiğin film diye kendimi kandırdığım boşluğun ansızın vuruyor içime. Keşke içimi çıkarıp koyabilsem önüme! 'Ne yapıyorsun Peloş' diye arayıp, sormayalı tam 40 gün oldu. Ben kime anlatacağım şimdi yaptığım salaklıkları, öf yaa bi de başıma bu geldiye diye isyanımı. Başardığım işlerin aferimi de sensiz yarım kaldı.
Arkanda bıraktığın ayak izlerine basarak senin yolunda yürümeye devam ediyorum ama o ayakları yere sağlam bastığı için gurur duyduğun kızın bu aralar biraz yorgun, çaresiz. Sesimden anladığın tüm hislerim şimdi sessiz, içimde kocaman bir çığlık.
Bağırsam duyar mısın? Duysan gelir misin? Ahhh be baba neden her şey bu kadar zamansız! Çook özlüyorum, çoook seviyorum seni.."
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