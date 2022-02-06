ABD'li şirket ortaya çıkardı: S-400’ler sınırda
İngiliz Reuters haber ajansı, ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies'in gökyüzünden çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.
Sözcü'nün haberine göre, son dönemde Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmanırken, uydu görüntüleme platformu Maxar Technologies, Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketliliği ve Rus ordusunun bölgedeki durumunu görüntüledi.
Rusya ve Belarus Maxar Technologies’in fotoğraflarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin ve askeri araçlarının Yelsk, Rechitsa ve Luninets bölgelerinde olduğu ve hepsinin de Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
Fotoğraflarda 15 Su-25, S-400 hava savunma sistemlerinin Luninets’teki üste olduğunu ve SS26 İskender füzelerinin ve çok sayıda roketatarın ise Yelsk yakınında konumlandırıldığı görülüyor.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Yazıcı, Rusya'da göz dolduruyor!
- Şahan Gökbakar'dan AKP'li Büyükakın'a tepki
- Maça saatler kala Covid-19 krizi! TBF'den yanıt geldi
- Samanyolu Galaksisi'nde bir ilk!
- Ispartalı yurttaşın yürek burkan isyanı
- Cem Yılmaz'dan hayat pahalılığı çıkışı
- Çiller'den 'yeni parti' iddialarına yanıt
- Endonezya’da 'otobüs' faciası: Çok sayıda ölü
- Güldür Güldür'den 'kol gibi fatura' skeci
- ABD'li şirket ortaya çıkardı