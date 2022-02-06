ABD'li şirket ortaya çıkardı: S-400’ler sınırda

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 16:34
ABD'li şirket ortaya çıkardı: S-400’ler sınırda

İngiliz Reuters haber ajansı, ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies'in gökyüzünden çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Sözcü'nün haberine göre, son dönemde Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmanırken, uydu görüntüleme platformu Maxar Technologies, Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketliliği ve Rus ordusunun bölgedeki durumunu görüntüledi.

ABD'li şirket ortaya çıkardı: S-400’ler sınırda

Reuters haber ajansının abonelerine servis ettiği fotoğraflarda Rusya ile Belarus ordusunun Ukrayna sınırındaki ortak tatbikatı öncesinde çok sayıda Rus askeri araçları ve askerlerinin bölgede olduğu görülüyor.

ABD'li şirket ortaya çıkardı: S-400’ler sınırda

Reuters haber ajansının abonelerine servis ettiği fotoğraflarda Rusya ile Belarus ordusunun Ukrayna sınırındaki ortak tatbikatı öncesinde çok sayıda Rus askeri araçları ve askerlerinin bölgede olduğu görülüyor.

ABD'li şirket ortaya çıkardı: S-400’ler sınırda

Rusya ve Belarus Maxar Technologies’in fotoğraflarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin ve askeri araçlarının Yelsk, Rechitsa ve Luninets bölgelerinde olduğu ve hepsinin de Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Fotoğraflarda 15 Su-25, S-400 hava savunma sistemlerinin Luninets’teki üste olduğunu ve SS26 İskender füzelerinin ve çok sayıda roketatarın ise Yelsk yakınında konumlandırıldığı görülüyor.

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