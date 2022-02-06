ABD'li şirket ortaya çıkardı: S-400’ler sınırda

Rusya ve Belarus Maxar Technologies’in fotoğraflarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin ve askeri araçlarının Yelsk, Rechitsa ve Luninets bölgelerinde olduğu ve hepsinin de Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Fotoğraflarda 15 Su-25, S-400 hava savunma sistemlerinin Luninets’teki üste olduğunu ve SS26 İskender füzelerinin ve çok sayıda roketatarın ise Yelsk yakınında konumlandırıldığı görülüyor.